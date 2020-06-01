نشر الفنان على الطيب صورة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام مع عدد من العساكر المجندين، وعلق على الصورة يشكرهم لمساعدته العام الماضي أثناء تواجده في إحدى المستشفيات بسبب ازمة صحية مر بها والده.
وعن سبب نشره لهذة الصورة الآن فأوضح أنهم طلبوا منه التقاط صورة معهم ولكنهم رفضوا نشرها بسبب تأديتهم للخدمة العسكرية والتى تنتهي هذا العام، لذلك قام الطيب بنشر الصورة في هذا الوقت لشكرهمبدون التسبب في أي مشكلات لهم.
حصلت الصورة على عدد من التعليقات الإيجابية سواءً من العساكر المشاركين في الصورة أو من جمهور على الطيب.
الجدير بالذكر أن على الطيب شارك العام الماضي في مسلسل قابيل مع كل من محمد ممدوح، محمد فراج، أمينة خليل وغيرهم من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عام كامل .. علي الطيب يوفي بوعده وينشر صورة مع مجندين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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