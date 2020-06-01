بعد عام كامل .. علي الطيب يوفي بوعده وينشر صورة مع مجندين

نشر الفنان على الطيب صورة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام مع عدد من العساكر المجندين، وعلق على الصورة يشكرهم لمساعدته العام الماضي أثناء تواجده في إحدى المستشفيات بسبب ازمة صحية مر بها والده.

وعن سبب نشره لهذة الصورة الآن فأوضح أنهم طلبوا منه التقاط صورة معهم ولكنهم رفضوا نشرها بسبب تأديتهم للخدمة العسكرية والتى تنتهي هذا العام، لذلك قام الطيب بنشر الصورة في هذا الوقت لشكرهم

بدون التسبب في أي مشكلات لهم.

حصلت الصورة على عدد من التعليقات الإيجابية سواءً من العساكر المشاركين في الصورة أو من جمهور على الطيب.

Advertisements

الجدير بالذكر أن على الطيب شارك العام الماضي في مسلسل قابيل مع كل من محمد ممدوح، محمد فراج، أمينة خليل وغيرهم من النجوم.