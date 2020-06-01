فيديو .. لطيفة تطرح برومو أحدث أغنياتها للشمس

طرحت الفنانة لطيفة برومو أحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم للشمس، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكشفت لطيفة عن كلمات الأغنية قائلة: للشمس من بعد الغياب طلوع .. والليل مايطولش بين ظلامة، ومن المقرر طرحها قريبًا على قناتها الرسمية بموقع Advertisements الفيديوهات العالمي يوتيوب. الفيديوهات العالمي يوتيوب. يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان ملكة بيك، وهو من إخراج عادل جمال، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع مونتي، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا.

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