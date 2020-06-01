أكرم حسني يقدم الأكشن الكوميدي في فيلمه الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والممثل المصري أكرم حسني، لعقد جلسات عمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة،مع المخرج محمد سامي لاستكمال تحضيرات فيلمهما الجديد “العميل صفر”.

وكان أكرم حسني قد شرع فى التحضيرات للعمل قبل بضعة أشهر وبعدها انشغلا بتصوير مسلسلاتهما الرمضانية حيث قدم أكرم “رجالة البيت” مع أحمد فهمى، وقدم محمد سامى “البرنس” مع محمد رمضان فى شهر رمضان الماضى.

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وكان أكرم ومحمد سامى قد وضعا الرتوش الأخيرة على سيناريو الفيلم الذى كتبه أيمن وتار وأصبح جاهزاً، فيما وضع سامى بعد الترشيحات للفنانين المقرر مشاركتهم فى العمل وبمجرد العودة للتحضيرات سيبدأ فى التحدث معهم بشكل رسمى وانهاء التعاقدات قبل تحديد موعد انطلاق التصوير، ويقدم أكرم فى الفيلم الأكشن الكوميدى لأول مرة.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى فى السينما فيلم “البدلة” مع تامر حسنى عام 2018 وشارك فى بطولته أمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وايمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.

والجدير بالذكر أن أكرم حسني، قد خاض السباق الرمضانى هذا العام بمسلسل “رجالة البيت” بصحبة أحمد فهمى وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب وأحمد فهيم والطفل اسماعيل أحمد الجندى وضيوف الشرف أيتن عامر وميرهان حسين وآخرين والعمل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.