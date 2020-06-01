نقيب الممثلين يكشف سبب سوء الحالة النفسية لرجاء الجداوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، التي تتواجد بمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

أشرف زكي، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن رجاء الجداوي بخير، ولكن نفسيتها تحتاج دعم الجمهور؛ وأن ما تقرأه وتسمعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجعل نفسيتها تسوء.

وأضاف، أن الموضوع زاد عن حده في وسائل الإعلام والصحافة بعد جنازة الفنان القدير حسن حسني، معقبًا: “مش هنصور مسلسلات نتشتم، هناك أناس معينة نفسها أوصياء علينا”.

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وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد ثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية وأكد الأطباء المعالجين لها عن تحسن حالتها الصحية وأنها تتواجد في غرفة عادية ولا تحتاج لجهاز تنفس.

والمشكلة التي تعاني منها الفنانة رجاء الجداوي خلال فترة الحجر الصحي هو ارتفاع درجات حرارتها بين الحين والأخر.

رجاء الجداوي، شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “لعبة النسيان”، وهو من سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.