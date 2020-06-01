الفنان الشاب رامز أمير يتعرض لإصابة خطيرة.. ويخضع لعملية جراحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري رامز أمير عن تعرضه لإصابة خطيرة، استدعت خضوعه لعملية جراحية.

رامز نشر صورته على سرير المرض من داخل المستشفى، وكشف تفاصيل إصابته بقوله: “بويكا الغلابة اتنفخ يا رجالة، هتكلم معاكوا بجد شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز ازعل أي حد بيحبني، بس حسيت إن ممكن تجربتي دى تبقى مفيدة وتبقى دافع لشخص محبط انه ميستسلمش لما يقع و الدنيا تكسره”.

وأضاف: “دي إصابة خطيرة حبيتين من تمرين الباركور كنت مخبيها عليكم و للأسف دى مش العملية الأولى بس ان شاء الله الأخيرة، بوقفة ربنا جنبى هوريكم ازاى ممكن تقع و تقوم تانى وتبقى اقوى من الاول، هكمل الطريق اللى وعدت نفسى بيه و هعملكم أكشن متعملش عندنا فى السينما قبل كده”.

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وتابع، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “ربنا يقدرنى بس واعرف اشرفكم و عشان خاطرى محدش يزعل و يقولى خاف على نفسك، انا عارف خطورة اللى أنا بعمله من أول يوم وراضي الحمد لله عشان انا بعمل الحاجة اللى بحبها، دعواتكم بقه عشان لسة شايلكم اكشن كتير فى الصندوق”.

وكان الفنان رامز أمير قد قدم العديد من مشاهد الأكشن للمرة الأولى في فيلمه الأخير “حملة فرعون”، والذي قام ببطولته إلى جانب الفنان عمرو سعد، وروبي وعدد من النجوم.