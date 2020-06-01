جينيفر لوبيز وخطيبها يغادران إلى ميامى بطائرة خاصة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

باتت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، تشعر بالملل فى مدينة ميامي مثلما ذكر التقرير المنشور في موقع جريدة الديلى ميل البريطانية، والذى أضاف بأن النجمة الشهيرة قررت مغادرة المدينة خلال الساعات الماضية، مثلما ظهر خلال صور رصدتها عدسات مصوري الباباراتزي، حيث ظهرت بجانب خطيبها اليكس رودريجيز أثناء ركوبهم طائرة خاصة فى مطار ميامى.

ولم تقتصر الرحلة علي الثنائي، حيث أكد التقرير أنهما توجها للطائرة بصحبة أبناء كل منهما حيث اعتادا علي لم شمل عائلاتهم منذ ارتباطهما معاً بعلاقة حب منذ فترة وحتي خطوبتهما التى باتت تصل لمرحلة الزواج لولا تأجيل إتمام الزواج بسبب كورونا، حيث كان مفترض أن يتم في حفل زفاف ضخم.

وكان موقع غني عالمي قد كشف في وقت سابق عن أن جينيفر لوبيز، وزوجها أليكس لاعب البيسبول السابق، تواصلا بالفعل مع شركة “JPMorgan Chase” المالية القابضة، وأنهما يبحثان مع العديد من المصرفيين الجادين في محاولة جديدة منهما لإمكانية شراء نادي “نيويورك ميتس”، بعد فشل المحاولة الأولى في بداية شهر مايو الجاري.

وبحسب المصدر، فإن مالكي نادي “نيويورك ميتس” رجل الأعمال فريد أوليون، وابنه جيفري يميلان إلى بيع الشركة بسبب الخسائر التي تكبدتها جراء وباء فيروس كورونا المستجد.

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ولم يكن النادي يجلب الأرباح حتى في السابق، وتكبد خسائر أكبر في ظل عدم وجود عائدات من حقوق البث التلفزيوني.

وعلى جانب أخر، أثارت مجموعة من الصور نشرتها جينيفر لوبيز، مؤخرا، على حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، جدلا واسعا، بين متابعيها فى الآونة الأخيرة، بعدما نشرت المغنية الأمريكية صورها أثناء ممارستها التمارين الرياضية فى صالة الألعاب الخاصة في منزلها.

وبعد نشر صور المغنية الأمريكية على إنستجرام انهالت التعليقات عليها، حيث لاحظ متابعوها وجها مخيفا فى إحدى الصور، حيث ظهر خلفها وجه رجل غامض، فيما تساءل رواد إنستجرام عن هوية هذا الشخص الذي قالوا إنه يختبئ فى منزل النجمة العالمية.

وعلق المتابعون لحساب جينيفر لوبيز قائلين: لمن هذا الوجه؟” ..”من هو هذا الرجل الذي تم ربط فمه ؟”..”ذكرني بإحدى الشخصيات في مسلسل “خارق للطبيعة”....”يبدو مخيفا”....” شخص ما يراقبك، ويبدو خائفا جدا.

ومن جانبها أشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الشخص الذي ظهر في الصورة ربما يكون مدرب الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز، أثناء ممارسته التمارين الرياضية، بينما لم تعلق المغنية جنيفر على تعليقات متابعيها.