إليسا تحيي حفل غنائي أون لاين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة والمطربة اللبنانية إليسا، لإحياء حفلا غنائيا أون لاين من خلال تطبيق شاهد VIP يوم الخميس الموافق ٤ يونيو القادم في تمام التاسعة مساء.

ومن المقرر أن تنظم الحفل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وتقدم من خلاله إليسا مجموعة من أغانيها الشهيرة المعروفة لدى جمهورها، حيث من المقرر أن تغني إليسا أمام جمهورها لمدة ساعتين.

ويذاع الحفل على تطبيق VIP محاولة من الشركة المنتجة لجمع أرباح من خلال الاشتراك في التطبيق وذلك بعد وقف الحفلات في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وعلى جانب أخر، حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على تهنئة متابعيها بعيد الفطر المبارك وذلك بتغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “توتير”.

إليسا، قالت في تغريدتها: كل سنة وإنتوا بألف خير مع حلول عيد الفطر المبارك، وكل التمنيات بسنين أحلى تمرق علينا إن شاء الله.. وبتمنالكن عيد مبارك تضلوا بأمان فيه وتاخدوا كل الاحتياطات اللازمة بهذا الزمن الصحي وتكونوا بخير مع عيلتكم”، وحصدت تغريدتها على العديد من التعليقات.

وكانت إليسا، قد طرحت مؤخرًا أغنية “قهوة الماضي” ثاني أيام عيد الفطر، وهي من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خوري.