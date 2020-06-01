الأسطورة مايكل جوردان: “أشعر بالحزن والغضب بعد مقتل فلويد.. هذا يكفي!”

متابعة بتجــــــــرد: أعرب أسطورة كرة السلة الأميركية وأهم نجوم شيكاغو بولز في تسعينيات القرن الماضي، مايكل جوردان، عن حزنه وغضبه بعد وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الّذي ظهر في مقطع مصور وهو يحاول بصعوبة التنفس بينما كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس، في واقعة أدّت إلى اندلاع احتجاجات في البلاد.

وقال جوردان:” أشعر بحزن بالغ وألم شديد وغضب عارم. أرى وأشعر بمشاعر الجميع وغضبهم وإحباطهم. وأؤكّد أنّ قلبي مع عائلة فلويد وكل من توفي من جرّاء هذه التصرفات العنصرية”.

وأضاف:” أدعم كل المطالبين بالتخلص من العنصرية المتأصلة والعنف تجاه الأشخاص بسبب لون البشرة في بلدنا. فهذا يكفي!”.

وجاءت تعليقات جوردان هذه في حين تستعد عشرات المدن الأميركية للمزيد من الاضطرابات بعد تنظيف الشوارع الممتلئة بالزجاج المكسور والسيارات المحترقة بعدما فشل حظر التجول في إيقاف المواجهات بين المحتجين والشرطة.

ومن جهته، طالب جوردان الجميع بإظهار التماسك والتعاطف والتعبير عن مشاعرهم بطريقة سلمية.