متابعة بتجـــــــــرد: كشفت تقارير صحافية عن تفاصيل حفل زفاف النجمة العالمية جنيفير أنستون والممثل براد بيت بعد مرور أكثر من 20 عاماً على ارتباطهما ثم انفصالهما بعد سنوات.
وبحسب ما تم تداوله فإنّ الحفل كلّف جنيفير وبراد ما يُقارب مليون دولار حيث تمّت دعوة 200 شخص إليه إلى جانب بعض التفاصيل التي جعلته مميّزاً ومحفوراً في ذاكرتهما حتى الان.
واختار الثنائي أن تكون مراسم الزفاف في منطقة “ماليبو” على منحدر صخري حيث تميّز المكان بإطلالة في غاية الجمال بعد أن قاما باستئجار قطعة الأرض من أجل تتويج قصة حبّهم فيها.
وقد وضع الثنائي في الحفل ما يُقارب 50 ألف وردة إضافة إلى ملابس جنيفير التي كانت من مصمم إيطالي عالمي ووجبات الطعام الفاخرة التي قُدّمت للمدعوّين جعلت زفافهما أشبه بقصص الخيال.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل تُكشف لأوّل مرّة عن زفاف جنيفير أنستون الأسطوري من براد بيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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