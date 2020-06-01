ضجة عارمة في مواقع التواصل الإجتماعي.. مايكل جاكسون على قيد الحياة؟

متابعة بتجـــــــــرد: أثار “هاكرز” ضجة كبيرة بعد نشرهم خبرا مفاده ان ​مايكل جاكسون​ ما زال على قيد الحياة.

إلا أن تحليلات عدة اكّدت أنهم يقصدون بـ “مايكل جاكسون” محامي من نيويورك كان على مشاكل مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب واختفى في ظروف غامضة، وليس النجم العالمي مايكل جاكسون.

الجدير ذكره انه تم بيع مؤخرا القفاز الأبيض الشهير المرصّع بأحجار الكريستال لمغني البوب الأميركي مايكل جاكسون، في مزاد علني في ولاية تكساس بمبلغ يعادل 171 ألف دولار.

وتلقى المشتري المجهول، رسالة تؤكد أنه تم التبرع بالقفاز لليونيسيف في عام 1998 إلى جانب ظرف من شركة إنتاج “أم جي جي” التي أسسها جاكسون، بحسب ما أوردت صحيفة “ذا صن”.