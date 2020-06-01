متابعة بتجـــــــــرد: أكدت الممثلة الأمريكية تارا ريد أن حلم حياتها منذ بداية اتجاهها للتمثيل هو الفوز بجائزة الأوسكار، وأنها كانت تتدرب على الكلمة التي ستلقيها في حالة تتويجها.
وأوضحت ريد (44 سنة) أنها تريد أن تترك بصمة في ممر المشاهير في هوليوود، ويتذكرها الناس رغم مرور السنوات، بأدوارها وجوائزها.
وذكرت النجمة الشقراء أن التمثيل بالنسبة لها هو أفضل تعويض عن فشلها في الزواج والارتباط رغم تعدد تجاربها، منوهة بأنها أصبحت أكثر نضجاً الآن وأكثر تقبلاً لتكوين أسرة.
واعترفت نجمة «شاركنادو» أنها اتجهت للإنتاج لكي تعثر على أدوار مناسبة لها تمكنها من تحقيق حلمها، وأداء الأدوار التي تضيف إليها «أريد أن أجد السيناريو الذي يستفزني ويحفزني على الإنتاج والتمثيل، هذا الأمر يروق لي من الجانبين».
وقالت إن تجربة أفلام «أمريكان باي» كانت ناجحة بالنسبة لها، رغم أن الكثيرات انسحبن خوفاً من جرأة الأدوار، فإنها في الحقيقة مليئة بالمشاعر الإنسانية للمراهقات، واكتست الأفلام بمسحة من الكوميديا الرائعة.
وأوضحت أنها تستثمر في مشاريع تجارية مثل المطاعم وتصميم الأزياء لضمان دخل ثابت لها يمكنها من انتقاء أدوارها، من دون الحاجة للتمثيل مقابل المال أو الانتشار، ولكي تكون آمنة في مستقبلها وحياتها.
وكانت ريد قد بدأت مشوار التمثيل في عام 1987، ومثلت عشرات الأفلام من أبرزها حول النار، د. تي والنساء، وحيدة في الظلام، الشريك الصامت، النداء الأخير، ومزرعة شارلي.
كانت هذه تفاصيل خبر تارا ريد: التمثيل عوضني عن فشلي في الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.