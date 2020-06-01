بالصورة – ساندي تواجه كورونا ببدلة غريبة

متابعة بتجــــــــرد: بعد فترة طويلة قضتها الفنانة ساندي في الحجر المنزلي قررت أن تخرج من منزلها، لكن بعد أن تؤمن نفسها بالكامل من الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت ساندي صورة لها عبر حسابها على “إنستغرام” وهي ترتدي بدلة تشبه بدلة رائد الفضاء، ومعها كافة الإجراءات الوقائية، لكي تضمن عدم الإصابة بالفيروس، وعلقت عليها: “أنا قررت أنزل”.

جدير بالذكر أن ساندي طرحت مؤخرا ألبوم “اتنين في واحدة”، ويضم 8 أغنيات من إنتاج شركة Pause Production المملوكة للمنتج ميدو منيب، فيما تتولى شركة Arpu plus تسويق الألبوم إلكترونيا.

وكانت ساندي قد علقت على أسئلة المتابعين لها على “إنستغرام” والذين سألوها عما تصنع في الحجر المنزلي الآن، فكان ردها عليهم يحمل نوعاً من الطرافة حيث قالت لهم: ولا حاجة باعمل ملوخية تيجو تاكلوا”. وتلقت على إجابتها العديد من التعليقات الطريفة التي أشادت بخفة ظلها.

وكانت ساندي قد أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائي الماضي بعدما ظهرت مرتدية بدلة رجالي وعلقت على ذلك بقولها إن كل الفنانات ارتدين الفساتين ولم يبق لها سوى تلك البدلة.