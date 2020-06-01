ميريام فارس تطلّ من النادي الرياضي في منزلها وتوجه نصيحة لجمهورها

متابعة بتجـــــــــرد: في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، أكدت النجمة اللبنانية ميريام فارس أن المواظبة على التمارين لا تساهم فقط في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، إنما أيضًا تساهم في الحفاظ على صحة الإنسان العقلية.

وطلبت ميريام من الجمهور المواظبة على التمارين الرياضية على قدر المستطاع كي يحافظوا على التوازن في حياتهم، ونشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” تظهر فيه وهي تمارس تمارينها الرياضية اليومية في النادي الرياضي بمنزلها.

وكانت ميريام فارس قد كشفت في وقت سابق أنها صوّرت بعض أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطوة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.

تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس طرحت في الفترة الماضية كليب خاص لأغنية “حبيبي سعودي” بمشاهد ولقطات حصرية من مشاركتها في الفعاليات الفنية بالسعودية، والأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.