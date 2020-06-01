تراجع الحالة النفسية لرجاء الجداوي.. نقيب الممثلين المصريين يكشف السبب

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، أن الفنانة رجاء الجداوي تعاني من تراجع حالتها المعنوية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذا الأمر انعكس بصورة مباشرة على حالتها الصحية.

وقال نقيب الممثلين المصريين لـ"الخليج 365": "تمر رجاء الجداوي بحالة معنوية سيئة للغاية بسبب انتشار شائعة وفاتها".

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وأضاف: "أمر مزعج جدا أن يسمع الفنان نبأ وفاته وهو مازال على قيد الحياة، وقد تأثرت رجاء الجداوي بهذه الشائعة جدا، خاصة أنها تمر بأزمة الإصابة بالفيروس وتتلقى العلاج".

وتابع أشرف زكي: "تأثرت معنوياتها أيضا بعد علمها بوفاة صديقها المقرب الفنان حسن حسني وقالت لي في مداخلة هاتفية إنها قامت بزيارته في منزله منذ شهر تقريبا بصحبة الفنان السعودي علاء حسوبة وشعرت بالحزن عندما شاهدت أثر المرض على ملامحه".

وكانت الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا في ٢٤ مايو/ أيار الماضي، ودخلت على إثره مستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية.