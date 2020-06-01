منة عرفة وعلي غزلان يحذفان الصور الخاصة بهما.. هل انفصلا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن علاقة الصداقة أو الحب كما يعتبرها البعض قد انتهت بين الفنانة الشابة منة عرفة وعلي غزلان بعد أن لاحظ المتابعون قيامهما بحذف صور الآخر من حسابه عبر إنستغرام.

وكان الجمهور يلحظ في الآونة الأخيرة صورًا عديدة تجمع منة عرفة وعلي غزلان في مناسبات كثيرة حتى اعتقدوا أن الثنائي يعيشان علاقة حب، فاضطرت الفنانة للخروج بتصريح نفت فيه الأمر وأكدت أن ما يجمعها هو علاقة صداقة فقط.

وتساءل متابعون عن سبب حذف عرفة وغزلان صور بعضهما من حساباتهما، واكتفاء الفنانة بترك صورة واحدة خاصة بأغنية حمادة هلال والإعلان الذي شاركا فيه مع الفنانتين رجاء الجداوي وبدرية طلبة، ليشير الجمهور إلى أن النجمين قد دخلا في خلاف وصل إلى طريق مسدود وعلى إثره قاما بحذف الصور.

واتجه البعض أيضًا لتناول رد فعل منة عرفة خلال مشاركتها مؤخرًا في برنامج "رامز مجنون رسمي" عندما سألها رامز جلال بأنها مرتبطة أم لا لتؤكد له أنها عزباء وما هي إلا لحظات حتى رد اليوتيوبر علي غزلان بصورة للفنان طلعت زكريا من أحد أفلامه ودون عليها علامات استفهام وعلقّ: "عزباء!"، وأشار في حسابه للفنانة منة عرفة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قام علي غزلان بنشر صورة عبر "فيسبوك" جمعته بمنة عرفة من إحدى جلسات التصوير بينهما وهما يضحكان، وعلق عليها: "ده أنا حتى بضحكك"، وذلك في إشارة للفنانة المصرية ياسمين صبري، التي استضافها رامز جلال سابقًا وسُئلت خلال الحلقة عن ما جذبها في رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة فردت وقتها بالقول: "بيضحكني".

وأكد معلقون أن موقف الفنانة في البرنامجه تجاه غزلان يبدوا وكأنه أغضب الأخير، وعلى إثره شبت خلافات بينهما.

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فيما لفت آخرون إلى أن الثنائي قاما بحذف جميع الصور الخاصة التي تجمعهما، وتركا بعض الصور القليلة والفيديوهات المتعلقة بالأعمال الفنية.

وقالت الفنانة في وقت سابق لـ"فوشيا" على هامش حضورها عرض أزياء المصمم محمد شهبندر إن سبب الشائعات التي تطالها في الفترة الأخيرة بشكل كبير لأن الصدف جمعتها مع علي غزلان في العمل والمشاريع الخاصة ولذلك يلتقيان كثيرا.

وتابعت منة عرفة أن العلاقة ليست لها مسمى حاليا سوى أنه صديق مقرب ودائما ما تدعمه في عمله والعكس يدعمها ويقف بجانبها.