عبدالمجيد عبدالله يعلن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد

كشف النجم السعودي عبدالمجيد عبدالله، عن اقتراب صدور أحدث ألبوماته الغنائية من إنتاج شركة روتانا، وعن أسباب تأخر صدوره أكد أنه كان بسبب جائحة كورونا.

وأثار عبدالمجيد عبدالله حماس مُتابعيه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “الالبوم قرّب واتمنى يخلّص فوقته المحدد تعطلنا الشهرين اللي فاتت والحمد لله كم يوم وترجع الحياه“.

ويضم ألبوم عبدالمجيد عبدالله الجديد باقة منوعة من الأغنيات التي تجمع بين اللون الطربي واللون الرومنسي.

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