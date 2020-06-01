محمود حافظ يكشف حقيقة مشاركته في فيلم شريف عرفة “الإنس والنمس”

استطاع الفنان محمود حافظ، أن يحقق نجاحا واضحا في الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسلي الفتوة والاختيار، الذي لفت الأنظار بهما لتجسيده شخصيتين غير متشابهين، وتمكن من تقمصهما.

وكشف الفنان محمود حافظ ، مشاركته في فيلم جديد وهو “الإنس والنمس”، مع المخرج شريف عرفة.

وأضاف حافظ، أن كل شيء جاهز من حيث الملابس الخاصة بالشخصيات، والديكور، وغيره، ولكن ما أوقف العمل هو انتشار فيروس كورونا، فأصبح الجميع يخاف من مغادرة المنازل، والمفاجأة أن هذا الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك فيه الفنان محمد هنيدي، ومنة شلبي، وغيرهما من النجوم، ومن المنتظر أن يبدؤا في تصويره الفترة القادمة.

وأشار حافظ إلى أنه يحب العمل مع المخرج شريف عرفة، وأشار إلى أنه يحبه على الجانب الإنساني أكثر من كونه مخرجا وفنانا، حيث تعاون معه من قبل في فيلم الممر، الذي ناقش فترة حرب الاستنزاف، وشارك فيه عدد كبير من النجوم، وأبرزهم أحمد عز، أحمد رزق، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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