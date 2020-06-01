شريف عرفة يشرف على تجهيز ديكورات فيلم "النمس والأنس" استعدادًا للتصوير

يشرف المخرج شريف عرفة على تجهيزات ديكورات فيلم "النمس والأنس" بطولة النجم محمد هنيدى، وذلك داخل أستوديوهات شريف عرفة، حيث من المقرر البدء في تصوير الفيلم خلال أسبوعين على أقصى تقدير حسبما أكد مؤلف العمل كريم حسن بشير، وكان توقفت الاستعدادات والتحضيرات للفيلم قبل شهر مضان، لانشغال بعض أبطال الفيلم بأعمال فنية في موسم دراما رمضان.

وتعاقد المخرج شريف عرفة وشركة الإنتاج مع كل من محمد هنيدى، منه شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، وجارٍ التعاقد مع مجموعة أخرى من الممثلين خلال الأيام المقبلة، استعداداً للتصوير.

وكانت آخر أعمال المخرج شريف عرفة فيلم "الممر" بطولة النجم أحمد عز، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، ومنهم أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسنى؟ محمد فراج، محمد جمعة، محمد الشرنوبى، أسماء أبو ليزيد، وضيفة الشرف هند صبرى، وعدد أخر من الفنانين، سيناريو وحوار شريف عرفة وأمير طعيمة.

واستطاع فيلم الممر" تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى الإيرادات بعد حصده 75 مليون جنيه عند طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الفطر الماضى، وأيضا المستوى الجماهيرى عندما عٌرض على شاشة قناة on e لأول مرة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة واستطاع جمع الجمهور أمام الشاشات لمشاهدته في حدث لم نشهده منذ سنوات طويلة.

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