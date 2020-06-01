لطيفة تكشف تفاصيل خلافها مع أحد المتابعين

أكدت الفنانة لطيفة أنها تتبع سياسة "البلوك" لأي شخص يكتب تعليقات سيئة وجارحة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن مؤخرا دخلت لطيفة في نقاش مع متابع لها وردت عليه، وكشفت تفاصيل ما حدث معها في مداخلة هاتفية مع برنامج Theinsider بالعربي.

قالت لطيفة إن متابع كتب تعليقا على أغنية طرحتها، وقام بسبها وسب والدها، وقتها ردت عليه وقامت بعدها بعمل "بلوك".

أكملت حديثها موضحة أنها تستمتع عندما تقوم بعمل "بلوك" لبعض الأشخاص الذين يستحقون ذلك لتعليقاتهم المليئة بالحقد.

على جانب آخر، تستعد لطيفة لطرح أغنية جديدة بعنوان "للشمس" سجلتها قبل أشهر بين مصر وتونس.

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كانت لطيفة قد طرحت مؤخرا أغاني ألبومها الجديد عبر قناتها الرسمية على موقع YouTube، والذي يحمل اسم "أقوى واحدة‎".

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