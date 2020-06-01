شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين منزلية.. ميريام فارس ترفع لياقتها البدنية فى العزل المنزلى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ميريام فارس على مشاركة جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو لها من داخل منزلها أثناء قضائها فترة العزل الصحي لعدم الإصابة بفيروس كورونا، والتي استغلتها في ممارسة التمارين ورفع لياقتها البدنية، ونشرت ميريام فارس، مقطع الفيديو الذي مارست فيه التمارين، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وظهرت وهي تقوم ببعض التمارين في صالة التدريبات المنزلية الخاصة بها، وكتبت "المواظبة على التمارين لا تساهم فقط في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، انما ايضاً تساهم في الحفاظ على صحتنا العقلية في الاوقات العصيبة التي نعيشها في ايامنا هذه، تمرنوا قدر المستطاع وحافظوا على التوازن في حياتكم #خليك_بالبيت ".

وكانت قررت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، استغلال فترة الحجر الصحى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتحضير الكعك والمعمول، ونشرت ميريام مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، أثناء استعدادها بارتداء "القفازات" لتحضير الكعك، وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "بلّش تحضير معمول وكعك العيد.. خليك بالبيت.. الحجر الصحى".

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ميريام فارس

وفى سياق متصل تحرص الفنانة ميريام فارس على قضاء وقت ممتع مع ابنها جايدن فى فترة الحجر المنزلى، وعدم الخروج منه، للحد من انتشار فيروس كورونا، وشاركت ميريام جمهورها بمقطع فيديو طريف وهى تخبز فى المطبخ مع نجلها جايدن ويعدان البسكويت، كما شاركت ميريام فارس، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهى تمارس الرياضة فى المنزل، وكتبت على الفيديو قائلة: "الرياضة خلال الحجر الصحى غير يوميات الحجر خليك بالبيت".

فى سياق آخر انتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعاً على "يوتيوب" فى موسم الصيف على فترات متباعدة.