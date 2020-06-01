شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الطرب يعوضون ركود الحياة الغنائية بالأغانى السينجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الأغنية السنجل محل الألبومات الغنائية لذلك يتجه العديد من المطربين إلى عمل أغنية سنجل كل فترة، لذلك يتجه العديد من المطربين إلى عمل أغنية سنجل كل فترة أو مع كل مناسبة لعرضها على قناته الخاصة على اليوتيوب، خاصة وأنها أصبحت مصدر دخل للمطربين.

ويأتي هذا رجوعًا لزيادة أعداد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعى بكثافة في السنوات الأخيرة، وفي مقابل هذا يتجه الكثير من النشطاء لتحقيق المكاسب من الشبكات الاجتماعية، وذلك من خلال تفعيل الخدمات الإعلانية للمدونات والمقاطع التي ينشرونها.

ولعل من أبرز المنصات التي تحقق أرباحًا كبيرة تحسب وفقًا لعدد المشاهدات والاشتراكات ومدد التصفح وكم الإعلانات المعروضة على المحتوى، موقع اليوتيوب، والذي يعتمد الكثير من الفنانين عليه لتحقيق الربح، ولذلك اتجه فعليا عدد كبير من المطربين إلى هذا الأسلوب، خاصة فى عصر الكورونا .

ومن هؤلاء النجوم حمادة هلال الذى طرح أغنية "يا جمالها" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث ظهرت معه في الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة وكان حمادة هلال طرح الشهر الماضي أيضا كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وسبقه كليب فى عيد الأم بعنوان "ست الناس"، وهى الأغنية التى أهداها إلى كل الأمهات، بعدما طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً.

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ومن نجوم السنجل أيضا، النجم خالد سليم الذى طرح مؤخرا وبالتزامن مع احتفال عيد الفطر المبارك كليب جديد بعنوان "اللى فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان، ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وينضم أيضا المطرب اللبنانى وائل جسار إلى قائمة مطربين أغانى السنجل، حيث طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "ما تغيبش ثوانى" عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقى، ميكس محمود عزت.

المطربة اللبنانية إليسا كانت ضمن مطربين ومطربات السنجل، حيث أنها تقريبا كل شهرين أو ثلاثة تطرح أغنية جديدة، ومن ضمن أغانيها التى حققت نجاحا مدويا على اليوتيوب أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتهاعلى موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" و هى من كلمات شادى نور وتوزيع الهامى دهيمة والحان محمد يحيى.

وصورت إليسا الأغنية من داخل منزلها، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تجري معها مكالمة هاتفية فيديو، لتأخذ رأيها في أغنيتها الجديدة وسط أجواء من المرح والرقص ليتحديا أجواء فيروس كورونا المستجد، كما أنها طرحت أغنية أخرى جديدة خلال الأيام الماضية بعنوان "قهوة الماضى" وهى من كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خورى.

كذلك المطربة أصالة نصرى على رأس قائمة مطربات السنجل التى تهوى التواجد بأغانى جديدة كل فترة قصيرة وكانت قد طرحت منذ فترة قليلة اغنية وطنية بعنوان "سلام سلام"، وتم عرضها فى الحلقة الاخيرة من مسلسل "الاختيار" الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا للغاية.