شكرا لقرائتكم خبر عن الأسود يليق بها .. شاهد دينا الشربينى فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة دينا الشربينى، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور كريم نور، وظهرت دينا في جلسة التصوير بملامح جادة ولا تبتسم، مرتدية جاكين باللون الأسود، ونشر كريم نور صورة واحدة من جلسة تصوير عبر حسابه على إنستجرام، و حازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيه.





و طمأنت الفنانة دينا الشربيني جمهورها عن حالتها الصحية، بعد مخالطتها للنجمة الكبيرة رجاء الجداوى التي أصيبت أثناء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" بفيروس كورونا

وقالت الشربيني، في تصريحات لبرنامج "مين يكون، إنها تحرص على الحديث يومياً مع الفنانة رجاء الجداوى مرتين لتطمئن على حالتها، لافتة إلى أن رجاء الجداوي حالتها الصحية مستقرة ودائما ما توصي الجميع بأن تتبع كل إجراءات الحماية من كورونا، موضحة أنها تحبها للغاية وتكن لها كل الاحترام والتقدير .

أما عن حالتها الصحية، أكدت دينا الشربينى أنها قامت بعزل نفسها خوفاً على كل المحيطين بها، وأن وضعها الصحي جيد حالياً، موضحة أنها أجرت تحاليل وأظهرت سلبية إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنها عزلت نفسها منزليًا تماشيًا مع الإجراءات الوقائية ضد انتشار كورونا.

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يشار إلى أن دينا الشربينى ورجاء الجداوى شاركا في رمضان المنقضى بمسلسل "لعبة النسيان" وشارك في بطولته إنجى المقدم، أحمد صفوت، على قاسم، وعدد كبير من الفنانين، تأليف تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق.