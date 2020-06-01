شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فرح أخت محمد رمضان يبدأ بالرقص والغناء وينتهى فى قسم الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان مساء أمس، بزفاف شقيقته إيمان رمضان، على المهندس حسام حامد، فى حفل أقيم فى بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، واقتصر على حضور عائلة العروسين، حيث بدأ الحفل بالرقص والبهجة والسعادة وانتهى من قسم الشرطة.

حضر حفل الزفاف شقيق العروس محمود رمضان، والمهندس عبد الحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين.

انطلق حفل الزفاف الساعة الثالثة عصراً وانتهى فى السابعة مساء دون أجواء صاخبة مقتصرا على دى جى صغير.

لم يمكث محمد رمضان كثيراً فى الحفل غادره بعد نصف ساعة فقط، بعدما بارك للعروسين والتقط الصور التذكارية مع الحضور.

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أثناء الحفل تم نشر العديد من الفيديوهات والصور من الاحتفال وسط انتقادات بعدم الالتزام بقرارات الدولة بمنع الاحتفالات والتجمعات والتباعد الاجتماعى.

رغم ارتداء معظم الحضور فى الحفل الكمامات للوقاية من كورونا الا أن ما ظهر فى الفيديو رقص وتقارب بين الحضور دون ارتداء الكمامات وهو ما تسبب فى جدل على السوشيال ميديا.

فور انتهاء حفل الزفاف ألقت مباحث الجيزة القبض علي العريس حسام حامد لاقامته حفل زفافه بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.

وأخطر العريس ضابط التحقيقات بالقسم أن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الإحترازية، وهو الأمر الذى تم قبوله واطلاق سراحه.