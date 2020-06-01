شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جراحة ناجحة لإزالة ورم فى الحالب.. أمينة تكشف تطورات حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق انتابت محبى المطربة أمينة مؤخراً بعدما تداول علي السوشيال ميديا أنباء تفيد إصابتها بورم خطير فى الحالب، مما دفعها لإجراء عملية جراحية لإزالته، وهو الأمر الذى أقلق محبيها إلى حد كبير، وهو الأمر التي كشفت المطربة أمينة مدى صحته خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 قالت فيها إنها حالياً في منزلها وخرجت من المستشفى تماماً، وذلك بعدما أجرت عملية جراحية ناجحة بعدما اكتشفت إصابتها بورم ليفى متضخم التصق بمنطقة الحالب على حد وصفها.

وهو ما اكتشفته بعدما قامت بالتحاليل والأشعة وبناء عليه تم عمل العملية على الفور التي حرصت علي التكتم عليها وعدم إقلاق أياً من محبيها.

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امينة حنطور

وكانت المطربة أمينة، شاركت فى وقت سابق من خلال حملة ”الخليج 365” خليك فى البيت من خلال فيديو خاص، حيث طالبت جمهورها بالحفاظ على مصر من فيروس كورونا، وذلك من خلال الاستجابة لحملة خليك فى البيت، وأضافت الحمد لله فى مصر لا يزال أمامنا الوقت لصد هذا الوباء والتخلص منه من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة، مشيرة إلى أن مصر دولة كبيرة وعدد تعدادها كبير وليس لنا وطن سوها ويجب أن نحافظ عليها وعلى أنفسنا.