شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح مسلسله وعيد ميلاده وفرح اخته.. شهر مايو وش الخير على محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شهر مايو هو شهر الخير على النجم محمد رمضان، والذى شهد العديد من المناسبات السعيدة والجيدة بالنسبة له، حيث بدأت انتعاشته وسعادته بعد عرض مسلسل "البرنس" في هذا الشهر، الذى استطاع أن يحقق بالفعل نجاح كبير جماهيريا من خلال عرضه على قناتى dmc و dmc دراما، والذى لوحظ بشكل كبير من خلال ردود أفعال الشارع المصرى، كما تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركا البحث جوجل وموقع الفيديو "يوتيوب"، بعد أن حقق أرقاما قياسية من خلال بعض المشاهد التي كانت ضمن الحلقات التي تعرض يوميا خلال شهر رمضان المبارك.





ويأتي الحدث الثانى في نفس الشهر يوم 23 مايو، وهو عيد ميلاد النجم محمد رمضان الذى احتفل به وسط أجواء عائلية تمثلت في أولاده وزوجته، وهو ما تبين للجمهور من خلال نشره لبعض الصور على حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهو يتوسط أولاده وزوجته وأمامه تورتة على شكل "تاج" في إشارة منه إلى مسلسل "البرنس" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى.





واختتم محمد رمضان المناسبات السعيدة، في نهاية الشهر يوم 31 مايو، بحفل زفاف شقيقته "ايمان" على زوجها "حسام حامد"، وبحضور أقارب العروسين والأصدقاء المقربين فقط، بإحدى الفيلات بطريق إسكندرية الصحراوى، وحرصوا على ارتداء الكمامات ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد

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يذكر أن النجم محمد رمضان حقق نجاح كبير من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وتدور أحداثه حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.