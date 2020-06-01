شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة جون ليجاند لحشود المحتجين بأمريكا فى "زمن الكورونا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي جون ليجاند لديه رؤية عقلانية خلال هذه الفترة الحرجة حول المتظاهرين الذي نصحهم بالبقاء في أمان وسط جائحة فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم.

فمع حدوث الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد علي يد شرطي ، يحذر جون ليجند أولئك الموجودين في الحشد من أن " COVID-19 " لا يزال فيروس حقيقي وقاتل و مخيف للغاية ، وقد أعرب المغني البالغ من العمر ( 41 عاما ) عن دعمه للاحتجاج السلمي بعد مقتل جورج فلويد ، لكنه ذكر أيضا الناس باتخاذ الاحتياطات لحماية أنفسهم والآخرين من الإصابة بالمرض، و هو ما نشره موقع " بيلبورد " .

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تحدث جون ليجاند عبر " تويتر "حول الازمات التي يعيشها العالم حاليا حيث قال : "يرجى البقاء بأمان قدر المستطاع، لا يزال هناك فيروس مميت ينتشر بسرع كبيرة بمجرد أن يكون الأشخاص قريبين جدا من بعضهم البعض .. حاولوا ابعاد المسافة قدر الإمكان وارتداء قناعا لحماية نفسك والآخرين !" .



تويته جون ليجاند

يذكر أن كريستي تيجن زوجه جون ليجاند اجرت مؤخرا اختبار الإصابة بفيروس كورونا من داخل منزلها، وكانت تيجن تجلس علي الاريكة و ترتدي ملابس بسيطة واكتفت بلم شعرها لأعلي، بينما لم تستطع تيجن أن تتوقف عن الضحك في حالة هيستيرية حين قام أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية بدفع مسحة في أنف كريستي وهو ما تناقله عدد كبير من المواقع الفنية وأبرزها موقع " TMZ " .