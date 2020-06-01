شكرا لقرائتكم خبر عن سر هدية موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب لنجاة الصغيرة ثم سحبها منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غنت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة عدد من الأغانى لحنها لها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، كما أن الموسيقار الكبير غنى بنفسه عدد من الأغانى التى لحنها وغناها مطربون أخرون ومنها " هان الود، من غير ليه، وغيرها"

وكان من بين الأغانى التى لحنها وغناها محمد عبدالوهاب أغنية " كل ده كان ليه"، التى غنتها نجاة ، فى الخمسينات، وكان لهذه الأغنية قصة روتها الفنانة الكبيرة فى حوار صحفى نشر بمجلة الكواكب عام 1957 .

ويبدو أن نجاة الصغيرة وقتها غضبت من موسيقار الأجيال بسبب هذه الأغنية ، فعندما سألها محرر الكواكب خلال الحوار عن قصة الأغنية التى غناها عبدالوهاب فى إذاعة مصر بينما غنتها نجاة وسجلتها لإذاعة سوريا قالت الفنانة الكبيرة:"قدم لى عبدالوهاب هذه الأغنية كهدية منه، وبعد أن سجلتها لإذاعة مصر سافرت إلى سوريا وهناك سجلتها للإذاعة السورية"

وتابعت:" فوجئت بالاستماع إليها وأنا هناك يغنيها عبدالوهاب بنفسه فى الإذاعة المصرية، ولما عدت لم أفاتحه فى الأمر واعتبرته كأن لم يكن"

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وأوضحت نجاة الصغيرة قائلة:" واحد قدم هدية لواحدة ورجع اخدها تانى ، هو حر، حد شريكه، ولكنى ندمت لأننى لم أشتر منه اللحن"

وكانت وقتها هذه الأغنية أول لحن تغنيه نجاة لموسيقار الأجيال، وحين سألها محرر الكواكب :"ألم تغن لعبدالوهاب مرة أخرى ؟"، أجابت :"لم أغن لعبدالوهاب أبداً، وأنا لا اعتبر أغنية "كل ده كان ليه من أغنياتى رغم أنها لا تزال تذاع فى إذاعة سوريا"

ولكن بعدها غنت نجاة الصغيرة عدداً من الأغانى لحنها موسيقار الاجيال محمد عبدالوهاب ، ومنها:الوطن الأكبر، إلا انت، القريب منك بعيد، ساكن قصادى، أسألك الرحيلا ، وغيرها.