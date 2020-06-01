شكرا لقرائتكم خبر عن شورت وفانلة وكاب.. محمد علاء في لوك مختلف بعد مشاركته بمسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان محمد علاء في لوك مختلف تماماً مؤخراً حينما ظهر خلال صورة من فوتوسيشن جديد عبر حسابه علي موقع انستجرام، رفع بها شعار "شورت وفانلة وكاب"، وهي الصورة تميزت بإطلالة رياضية مثلما ظهر خلالها بأزياء كاجوال ورياضية تماماً، وما ان نشر الصورة حتى لاقى تفاعل من جانب متابعيه ممن تحدثوا معه حول دوره الأخير فى مسلسل "البرنس".



محمد علاء

وكان علَق الفنان محمد علاء، على دوره فى مسلسل البرنس خلال تصريحات مؤخراً، والذى قدم فيه شخصية ياسر البرنس، الأخ غير الشقيق لرضوان البرنس، قائلًا "محمد سامى كاتب عبقرى، وكل حاجة كانت بالمللى"، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، لم أقلق من ظهورى بدور خائن وندل وضعيف الشخصية..ولكننى كنت خائفا من ألا يصدقنى المشاهد".

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وتابع: "كنت مستمع بالتصوير، وفريق العمل، وأنا محظوظ جدًا.. والموضوع فيه كيميا بين الممثلين وأدائهم، ومحدش نادى عليا باسمى، والناس في الشارع بتقول لى ياسر".

ويجسد محمد علاء دور الأخ غير الشقيق لرضوان البرنس الذى يجسده الفنان محمد رمضان، حيث يتحالف هو وإخوته للنيل من رضوان البرنس وإدخاله السجن قبل أن يخرج لينتقم منهم.