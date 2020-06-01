شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا وصديقها فى شوارع هوليوود بالكمامة.. وتعلق على مقتل جورج فلويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية ليدي جاجا مع حبيبها مايكل بولانكسى أثناء الخروج صباحًا في هوليوود، حيث قاما ومايكل بارتداء أقنعة الوجه للوقاية من فيروس كورونا، فى المرات القليلة التي خرجت بها خارج منزلها خلال فترة الحجر المنزلى.





وأجرت ليدي جاجا لقاء تليفزيوني كشفت به عن تجربتها مع التنمر، مؤكدة أن أصدقاءها كانوا ينتقدون شكلها، إلا أن جاجا تحدت نفسها لتصبح رابع أعلى موسيقية مدفوعة الأجر في العقد الماضي، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي المقابلة، تحدثت جاجا أيضًا عن دعم النجم برادلي كوبر الثابت لها كممثلة عندما كانا يصوران A Star is Born، قائلة: "برادلي ممثل لا يصدق، لم أصدق أنه آمن بي هكذا. لقد عاملني كممثلة حقيقية".

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وعن مقتل جورج فلويد كتبت ليدي جاجا عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" لدي الكثير من الأشياء لأقولها عن هذا، لكن أول شيء أريد قوله هو أنني أخشى أن أقول أي شيء من شأنه أن يزيد من الغض، وأود أن أساهم في إيجاد حل".

وأضافت: "أشعر بالغضب من وفاة جورج فلويد مثلما حدث مع عدد كبير جدًا من السود على مدى مئات السنين في البلاد نتيجة للعنصرية والنظام الفاسد الذي يدعم ذلك، لقد تم إسكات أصوات الجالية السوداء لفترة طويلة جدًا، وبغض النظر عما يفعلونه للاحتجاج لا يزالون لا يلقون أي تعاطف من القادة الذين يهدفون إلى حمايتهم، كل يوم في أمريكا يواصل الأشخاص عنصريتهم".

و طرحت النجمة العالمية ليدي جاجا ألبومها الجديد والذي حاء بعنوان Chromatica وهو الألبوم الذي كان من المقرر إصداره في وقت مبكر ، لكنه تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا وهو الألبوم الذي يضم 16 أغنية، ليدي جاجا اضطرت مؤخرا إلى تأجيل إطلاق ألبومها الغنائي الجديد والذي طال انتظاره ويحمل اسم " Chromatica " ، و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا و الذي تسبب في تعطيل إقامة الكثير من الأحداث الفنية حول العالم ، وكان من المقرر أن تطلق ليدي جاجا ألبوم الغنائي الجديد " Chromatica " في شهر أبريل الماضي إلا أن انتشار كورونا كان السبب فى تأجيل إطلاقه من جديد .