بعد نجاح أغنيتها .. إريانا جراند تشارك فى المسيرات الاحتجاجية فى أمريكا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية إريانا جراند احتجاجات في لوس أنجلوس بعد مقتل جورج فلويد مما أثار غضبا على مستوى البلاد ، حيث جاء مقتله علي يد أحد رجال الشرطة الأمريكية، والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو وهو يضع ركبته على رقبه فلويد مما تسبب في وفاته.

وكان بصحبة إريانا جراند صديقها دالتون جوميز التى كشفت عن إرتباطها به من خلال كليبها مع جاستين بيبر " stuck with u "، و كان بصحبة الاثنان جراند و جوميز بالمسيرات عدد من أصدقائهما، حيث التقطت جراند عدد من الصور خلال تواجدها بالمسيرات الاحتجاجية كنوع لإعطاء المزيد من الحماس لجمهورها للمشاركة الحقيقية .



يذكر أن تعاون إريانا جراند مع ليدي جاجا في أغنية " Rain On Me " و الذي تم من خلاله اطلاق الفيديو كليب الخاص بها مؤخرا ، بمثابة وثيقة للنجاح ، فقد استطاعت أغنية " Rain On Me " أن تتصدر قائمة أفصل 20 أغنية في إنجلترا و ذلك بعد 48 ساعة فقط من إطلاقها ، وهوالخبر الذي كشفه موقعي " بيلبورد " و" ميوزيك شارت " ، فقد حققت الاغنية 7000 مرة مبيعات علي الرسم البياني .