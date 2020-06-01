شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر محمد رفاعى بعد طرح "غيب": فضل شاكر مطرب كبير يمتلك إحساس عالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعرب الشاعروالملحن محمد رفاعى عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح أغنية "غيب" للمطرب فضل شاكر والتى حققت نجاحا كبيرا حتى الآن ونسب مشاهدة عالية على موقع يوتيوب.

وقال محمد رفاعى لـ"الخليج 365" أن ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاته ونالت إعجاب الكثير من داخل الوسط الفنى وخارجه، وأيضا من خارج مصر من دولة الجزائروكندا وغيرها، مشيرا أن الجمهور ينتظردائما أغانى فضل شاكر بشغف لأنه مميز عن غيره من المطربين الموجودين على الساحة الغنائية نظرا لما يمتلكه من مكانة كبيرة فى المجال الغنائى وصوت قوى وشعبية كبيرة واحساس عالى ومختلف .



محمد رفاعى

أغنية "غيب" التعاون السابع بين كل من فضل شاكر والشاعر محمد رفاعى الذى قدمها بشكل مختلف جذب انتباه جمهور فضل الذى ينتظر أغانيه بفارغ الصبر، وبكلمات الاغنية البسيطة كعادة رفاعى فى اعماله استطاع توصيل رسالة الاغنية التى محتواها رومانسية وحب، حيث تعاونا قبل ذلك فى عدد من الأغانى منها "أول مابشوفك" و"جوايا" و"فاكرنى نسيتك" و"لمابتوحشينى" و "حبيتك" و"مع السلامة" اللتان حققا نجاح كبير أثناء طرحهما .

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أغنية "غيب" من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.

وتقول كلمات الأغنية "غيب" التى جاءت باللهجة المصرية: غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".

وأعرب الفنان فضل شاكر مؤخرا عن سعادته بالعمل الجديد "غيب"، متمنيا أن ينال إعجاب جمهوره على امتداد عالمنا العربي، مؤكدا أن الأعمال القادمة تتميز باﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية، وأضاف ملك الإحساس أن الفريق الفني يعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة، لخمس أغنيات جديدة، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، وسيتم إطلاقها تباعا خلال العام 2020.