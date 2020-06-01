يوسف إسماعيل: المهرجان القومي للمسرح قائم والعروض فى أماكن مفتوحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري لليوم السابع عن مصير الدورة المقبلة من المهرجان فهل سيتم إرجائها أم ستقدم في موعدها ؟ أم سيجمد المهرجان لحين وضوح الرؤية فيما يخص جائحة كورونا ؟
في البداية قال رئيس المهرجان: الدورة القادمة من المهرجان القومي للمسرح المصري قائمة ولكن تم ترحيلها لشهر أكتوبر ووزارة الثقافة بقيادة الدكتور ايناس عبد الدايم كانت حريصة جدا علي إقامة الدورة القادمة من المهرجان ولدينا أفكار كثيرة في شكل ومضمون الدورة القادمة نناقشها مع الوزارة وقيادتها ومنها مثلا اقتراح بعرض كل المسرحيات المشاركة والمتنافسة في الدورة القادمة في أماكن مفتوحة وأن يكون هناك تباعد بين الجمهور وارتداء الجمهور للكمامة شرط أساسي.
يوسف اسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري
وأوضح أيضا الفنان يوسف إسماعيل أنه سيتم تقليل عدد العروض خاصة أن الموسم المسرحي نفسه لم يكتمل فهو نصف موسم لكل الجهات الإنتاجية ونسبة العروض التي قدمت قليلة مقارنة بالدورات السابقة بسبب الأزمة الحالية ولذلك سوف تستوعب المسارح المفتوحة عدد العروض والوزارة لديها استعداد لإنشاء مسارح مفتوحة جديدة .
وأشار أيضا : اللجنة العليا للمهرجان لم تجتمع بعد تكوينها لأنها تم تشكيلها في بدايات أزمة كورونا لكننا نتواصل تليفونيا وعبر وسائل الاتصال المختلفة ونعيد صياغة لائحة المهرجان.
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