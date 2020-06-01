شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقه محمد رمضان بعد زفافها: "إن شاء الله مع بعض العمر كله بحبك يا حس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت إيمان رمضان شقيقه النجم محمد رمضان متابعيها، صور لها من حفل زفافها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصور قائلة:" الحمدلله .. الذى بنعمته تتم الصالحات إن شاء الله مع بعض العمر كله .. بحبك يا حس ".





واحتفل النجم محمد رمضان مساء أمس، بزفاف شقيقته إيمان، على حسام حامد، فى حفل إقيم فى بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، واقتصر على حضور عائلة العروسين والأصدقاء المقربون، وكان على رأسهم شقيقه محمود رمضان، والمهندس عبد الحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين.

وحرص محمد رمضان على حضور الحفل الذى انطلق الساعة الثالثة عصراً وانتهى فى السابعة مساء، إلا أن رمضان لم يمكث كثيراً فى الحفل حيث غادره بعد نصف ساعة فقط، بعدما بارك للعروسين والتقط الصور التذكارية مع الحضور.





وكانت إيمان رمضان قد احتفلت فى شهر رمضان الماضى، بعقد قرانها على "حسام حامد‎"، وتم عقد القران فى منزل المهندس عبد الحميد والد العريس فى اكتوبر بحضور أخوة العريس الدكتورة جيهان حامد، والمهندسة صافى حامد، وأحمد ووالد العروسة الحاج رمضان وشقيق العروسة "محمود" وحرمه وبعض الأصدقاء، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة.

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يذكر أن النجم محمد رمضان حقق نجاح كبير من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.







