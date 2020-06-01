شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلا غنائيا أون لاين الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا من خلال بث مباشر على إحدى المنصات الإلكترونية، في تمام الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت مصر، وذلك يوم الخميس المقبل، والحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقدم إليسا عددا من أبرز أغانيها من بينها "إلى كل اللى بيحبونى"، و"كرهنى"، و"أنا وحيدة"، و"نفسى أقوله"، و"مكتوبة ليك" وغيرها من الأغانى.

من ناحية أخرى طرحت إليسا مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.

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كما احتفلت الفنانة اللبنانية، بيوم التمريض العالمى، مشيرة إلى أن يوم التمريض اختصار لكل الأعياد، قائلة :" إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع"، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يوم الممرضين والممرضات العالمي هالسنة هو اختصار لكل الأعياد بهالزمن يللي تحولو فيه هالناس لأبطال مع كل اللي عم يضحو فيه. ينعاد عليكن بظروف كتير أفضل، إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع".