شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يستعرض بداياته فى "ولاد العم" بتلك الصورة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لا يعرف كثيرون من متابعي الفنان محمد ثروت أن أول دور له جاء من خلال شخصيته في فيلم "ولاد العم" حيث شارك ثروت خلال أحداث الفيلم في مشهد النهاية تحديداً ليبدأ رحلته في عالم التمثيل سواء في السينما أو الدراما بعد سلسلة من الأدوار علي خشبة المسرح مع المخرج خالد جلال.



محمد ثروت

وهو الأمر الذى تعرض له محمد ثروت نفسه عبر حسابه على موقع انستجرام، حيث نشر صورة من المشهد الذى ظهر فيه خلال أحداث الفيلم، ثم علق عليها بكتابة سؤال تمثل في: "كان عندك كام سنة لما عرفت إن ثروت كان فى فيلم (ولاد العم)؟".

وكان ظهر الفنان الكوميدى محمد ثروت خلال أحداث مسلسل "رجالة البيت" مع النجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، والذى تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2020، حيث ظهر فيه كضيف شرف بالحلقتين الأخيرتين من العمل، وجمعته المشاهد بالفنان بيومى فؤاد والفنانة ويزو داخل استديو مصر.

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مسلسل "رجالة البيت" عرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.