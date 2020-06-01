شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المقولة التي تمثل أحلام و آيتن عامر على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت الفنانة أحلام، عبر حسابها على تويتر، مقوله نالت إعجابها، لافته أن المقوله تمثلها بقوة، والمقوله:" فضحتهم بَقِع الصَّدَأ..!!أُولَئِكَ الَّذِين اقنعونا بِأَنَّهُمْ مِنْ ذَهَب..!!"، وحرصت الفنانة آيتن عامر، على التعليق على بوست أحلام، وكتبت معلقة:" تمثلنا كلنا للأسف".



أحلام و آيتن عامر

وآيتن عامر شاركت مؤخرا فى مسلسل "فرصة تانية" في سباق دراما رمضان المنقضى، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ولفتت الأنظار بدورها "ريهام" ضمن أحداث المسلسل، حيث نشرت آيتن، صورة جديدة من أحد الكوميكس، التي ظهرت فيه وهي تتوسط صورة "أحمد مجدي وياسمين صبري" من حفل زفافهما، وكتبت "الشرع محللك أربعة يا زياد"، في إشارة منها إلى قبولها بالزواج منه فى أى وضع.

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"فرصة تانية" عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

كما احتفلت آيتن عامر بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها، فى وجود و نشرت عبر حسابها على "إنستجرام"، فيديو لاحتفال وفاء، وهى أمام التورتة الخاصة بعيد ميلادها، وعلقت "كل سنة وانتى طيبة يا أغلى وأطيب وأجدع وألذ فوفا.. عيد ميلاد الكبيرة"، كما ردت فى التعليقات إيمى سالم، والتى قالت: "كل سنة وانت أطيب وأجدع الناس يا أحلى فوفا".