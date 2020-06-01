معتز ولي الدين يطمئن الجمهور على حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طمأن المنتج معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، الجمهور على حالته الصحية، بعدما اكتشف قبل عدة أشهر إصابته بفيروس نادر.

وقال معتز في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن حالته الصحية أفضل الآن بعد مواظبته على العلاج "الحمد لله أحسن من الأول بكتير".

كان معتز دخل المستشفى في فبراير الماضي، بعدما هاجم فيروس نادر المناعة الضعيفة والأعصاب، إلا أن الأطباء تمكنوا من السيطرة عليه.

من ناحية أخرى، أعرب معتز عن حزنه الشديد على رحيل الفنان حسن حسني، والذي كان بمثابة الأب له، وقف إلى جواره ومن قبله إلى جوار شقيقه علاء في الأعمال الفنية المختلفة التي قدماها معا، ومنها "الناظر" و"عبود على الحدود".