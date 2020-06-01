التصويت مستمر.. "بـ100 وش" يتصدر استفتاء الخليج 365 كأفضل مسلسل كوميدي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
واصل مسلسل "بـ 100 وش" تقدمه حتى اليوم الاثنين 1 يونيو، في الاستفتاء الذي يجريه موقع الخليج 365، لاختيار أفضل مسلسل كوميدي في دراما رمضان 2020.
ويتقدم المسلسل حتى الآن بنسبة 40%، ويليه في المركز الثاني مسلسل "اللعبة" بنسبة 28%، بينما يحل مسلسل "رجالة البيت" في المركز الثالث بنسبة 20%.
ويستمر التصويت حتى 5 يونيو، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، واختيار نجمكم المفضل من الرابط التالي.. اضغط هنا
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