التصويت مستمر.. "بـ100 وش" يتصدر استفتاء الخليج 365 كأفضل مسلسل كوميدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

واصل مسلسل "بـ 100 وش" تقدمه حتى اليوم الاثنين 1 يونيو، في الاستفتاء الذي يجريه موقع الخليج 365، لاختيار أفضل مسلسل كوميدي في دراما رمضان 2020.

ويتقدم المسلسل حتى الآن بنسبة 40%، ويليه في المركز الثاني مسلسل "اللعبة" بنسبة 28%، بينما يحل مسلسل "رجالة البيت" في المركز الثالث بنسبة 20%.

ويستمر التصويت حتى 5 يونيو، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، واختيار نجمكم المفضل من الرابط التالي.. اضغط هنا



