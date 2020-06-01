نجلاء بدر: "أمير كرارة زي الفل.. ارحمونا من الإشاعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: حرصت الفنانة نجلاء بدر، على الاطمئنان على صحة الفنان أمير كرارة، بعد خروج شائعات تفيد بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتبت نجلاء عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أمير كرارة زي الفل والحمد لله.. ربنا يحفظنا جميعا وارحمونا من الإشاعات.. كفاية الاخبار الحقيقية مش محتاجين اشاعات بقى.. مش كده ولا ايه". كان الفنان أحمد صلاح حسني، نفى شائعة إصابة أمير، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أمير كرارة زي الفل!! ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين فِي ظل هذه الظروف؟!".

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