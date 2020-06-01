"اغلب السقا" يتصدر ويلاحقه "رامز مجنون رسمي" في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتل الفنان أحمد السقا، المركز الأول ببرنامجه "إغلب السقا"، كأفضل برنامج في شهر رمضان المنصرم، وذلك في استفتاء موقع الخليج 365، حتى يوم الإثنين 1 يونيو.

وتقدم برنامج "إغلب السقا" بنسبة 56%، ويليه في المركز الثاني برنامج "خلي بالك من فيفي" بنسبة 18%، وفي المركز الثالث برنامج "رامز مجنون رسمي" بنسبة 15%.

ويستمر التصويت حتى 5 يونيو، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، واختيار نجمكم المفضل من الرابط التالي.. اضغط هنا