"اغلب السقا" يتصدر ويلاحقه "رامز مجنون رسمي" في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتل الفنان أحمد السقا، المركز الأول ببرنامجه "إغلب السقا"، كأفضل برنامج في شهر رمضان المنصرم، وذلك في استفتاء موقع الخليج 365، حتى يوم الإثنين 1 يونيو.
وتقدم برنامج "إغلب السقا" بنسبة 56%، ويليه في المركز الثاني برنامج "خلي بالك من فيفي" بنسبة 18%، وفي المركز الثالث برنامج "رامز مجنون رسمي" بنسبة 15%.
ويستمر التصويت حتى 5 يونيو، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، واختيار نجمكم المفضل من الرابط التالي.. اضغط هنا
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