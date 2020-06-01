حمدي الميرغني يسبق بيومي فؤاد في أفضل ممثل كوميدي بـ"استفتاء الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الفنان حمدي الميرغني، في المركز الأول بقائمة أفضل ممثل كوميدي، في دراما رمضان 2020، في استفتاء موقع الخليج 365، حتى اليوم الإثنين 1 يونيو، ويستمر الاستفتاء حتى 5 يونيو.

وتقدم "الميرغني" بنسبة 37%، بينما حل الفنان بيومي فؤاد في المركز الثاني بنسبة 34%، وفي المركز الثالث الفنان أحمد فهمي بنسبة 19%.

ويستمر التصويت حتى 5 يونيو، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، واختيار نجمكم المفضل من الرابط التالي.. اضغط هنا

