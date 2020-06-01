محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
طرحت النجمة سميرة سعيد، منذ قليل، على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أغنيتها "يوم من عمرنا".
الأغنية من كلمات أشرف أمين، وألحان وتوزيع محمد عرام، والكليب من إخراج نضال هاني.
وظهرت "سميرة" في الكليب بإطلالة شبابية، مرتدية قبعة كبيرة، وبرز اختيار الأبيض والأسودفي تصوير الكليب.
وكانت "سميرة" قد قدمت الأغنية منذ 5 سنوات، وتحديدا ضمن ألبوم "عايزة أعيش" الذي طرح عام 2015، وضم وقتها 12 أغنية من بينها "هوا هوا"، "أوقات"، "يا لطيف"، وحقق وقتها نجاحا كبيرا.
يذكر أن سميرة سعيد تستعد لتسجيل أغنية جديدة، من كلمات عبدالحميد الحباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع نابلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تطرح كليب "يوم من عمرنا" على يوتيوب بعد 5 سنوات من تقديمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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