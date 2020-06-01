رسالة صوتية.. رجاء الجداوي: "بتحسن ببطء.. ويا ريت الناس تخاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
في رسالة صوتية، حرصت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، على طمأنة كل محبيها وجمهورها على صحتها، أثناء تواجدها في مستشفى العزل، لتلقي العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت رجاء "أنا الحمد لله بتحسن وإن كان ببطء، بس الحمد لله، هو بس نفسي شوية مش بقدر اتكلم كتير، نفسي قصير شوية، والحمد لله على كل شيء".
وشددت رجاء على أن الدولة تقوم بما عليها فعله، موضحة "الدولة عاملة حاجة عظيمة أوي، يا ريت الناس تخاف عشان من خاف سلم، يا ريت يخافوا ويعرفوا إن الموضوع صعب، والعلاج مكلف على الدولة".
ودعت الناس للتفكير في الغد، وأن في حال زيادة الحالات، قد يصعب الأمر على الدولة اقتصاديا أن توفر العلاج اللازم، قائلة "يا ريت نفكر في بكرا وفي زيادة الحالات، ويمكن الدولة اقتصاديا متقدرش بعد كده تلاقي الأدوية، من فضلكم خافوا لإن الموضوع صعب أوي أوي أوي. شكرا لكل من سأل عليا ودعالي".
جدير بالذكر أنه تم الإعلان قبل أسبوع تقريبًا عن إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها لمستشفى العزل في الإسماعيلية.
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