محمد هنيدي لـ"الخليج 365": أجريت قسطرة قلبية بسبب انسداد الشرايين وأشعر بتحسن الاَن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الجزار:

قال الفنان محمد هنيدي إنه خضع لإجراء عملية قسطرة قلب خلال الأيام الماضية، ومؤكدًا أنه بدأ يشعر بالتعافي وتحسن حالته الصحية.

وأضاف "هنيدي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": البداية كانت مع الشعور بالإجهاد، وأجريت بعض الفحوصات الطبية، وعلمت بوجود انسداد ببعض الشرايين المؤدية للقلب، لذلك كان القرار سريعًا بإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامتين بالقلب".

واستطرد "هنيدي": أطمئن كل جمهوري، أصبحت في صحة أفضل الآن، وأستعد لتصوير أول مشاهد فيلمي الجديد النمس والإنس".

وتابع: "من المقرر أن ينطلق التصوير السبت بعد المقبل، بعد انتهاء المعاينات، وبناء الديكورات".

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وعبر "هنيدي" عن سعادته بالعمل مع المخرج شريف عرفة من جديد في هذا الفيلم بعد تجربتهما في فيلم "فول الصين العظيم"، مؤكدًا أن شريف مخرج كبير وإضافة لأي ممثل يعمل معه.

وعن فيلمه الجديد، قال "هنيدي": "الفيلم ممتع ودمه خفيف، وسيكون مختلفا تمامًا عن أفلامي السابقة".

وعن فريق العمل، قال "هنيدي"، يشارك في العمل مجموعة كبيرة من الممثلين منهم، منة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وصابرين، وبيومي فؤاد، وجار الاتفاق مع باقي فريق العمل.

كان "هنيدي" قد نشر تويتة، أمس، عبر حسابه على "تويتر"، كشف فيها عن إجرائه عملية قسطرة بالقلب تسببت في غيابه عن وداع والده الروحي حسن حسني.