بعد إصابة نجلها بـ"كورونا".. فنانة كويتية تكشف عن العلاج الذي يتناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طمأنت الفنانة الكويتية مها محمد، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، على صحة ابنها فيصل، بعدما أعلنت قبل أيام عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت مها مقاطع فيديو قصيرة عبر خاصية القصص على "إنستجرام"، قالت فيها "فيصل لسه في المستشفى تحت الملاحظة، الحمد لله رب العالمين بفضل دعائكم بطمنكم".

وفي فيديوهات أخرى ردت على سؤال تكرر من متابعيها، بشأن العلاج الذي يتناوله نجلها، وقالت "إبرة سيولة بالكتف وفيتامين سي، غير هذا ما فيه هيدا العلاج، والدكاترة ينصحون الأشخاص الذين تجاوزوا الـ 30 والأربعين فيما فوق، بتناول حبة اسبرين يوميا".

كانت مها كتبت قبل أيام "حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا، وهو زارع كلى دعواتكم لا تنسونا بدعائكم".