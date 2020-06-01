يوسف سيد لـ الوفد: استعد لدخول مجال التمثيل بعد تحقيق نجاحات كبيرة في الإعلانات

حقق بلوجر يوسف سيد نجاحات عديدة في مجال الاعلانات بدولة الامارات، وذلك من خلال عمله بها كبلوجر.

وقال يوسف سيد في تصريحات خاصة لـ الوفد: حققت

نجاحًا كبيرًا وأنا عمري لا يتجاوز الـ ١٧ عامًا في العديد من الاعلانات بدولة الامارات واستعد حاليًا لدخول أولى تجاربي في عالم الفن وخاصة في مجال التمثيل.

وأنهى يوسف سيد حديثه قائلًا: من المقرر أن استكمل مسيرتي في مصر، وذلك عقب انتهاء حذر التجول، تزامنًا مع انتهاء ازمة فيروس كورونا المستجد.