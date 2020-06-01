بالأبيض والأسود.. سميرة سعيد تطرح كليب أغنية "يوم من عمرنا"

طرحت الفنانة سميرة سعيد كليبًا جديدًا لأغنية "يوم من عمرنا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالرغم من مرور 5 سنوات على طرحها

ضمن ألبومها الأخير "عايزة أعيش".

الأغنية كلمات: أشرف أمين، ألحان وتوزيع: محمد عرام، والكليب إخراج: نضال هاني.

يذكر ان آخر أعمال سميرة الغنائية كانت من خلال أغنية "واقع مجنون" التي طرحتها في شهر مارس الماضي، وحصدت أكثر من مليون مشاهدة، كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان: أشرف سالم، توزيع: محمد عرام.