بالأبيض والأسود.. سميرة سعيد تطرح كليب أغنية "يوم من عمرنا"

طرحت الفنانة سميرة سعيد كليبًا جديدًا لأغنية "يوم من عمرنا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالرغم من مرور 5 سنوات على طرحهاضمن ألبومها الأخير "عايزة أعيش".
الأغنية كلمات: أشرف أمين، ألحان وتوزيع: محمد عرام، والكليب إخراج: نضال هاني.
يذكر ان آخر أعمال سميرة الغنائية كانت من خلال أغنية "واقع مجنون" التي طرحتها في شهر مارس الماضي، وحصدت أكثر من مليون مشاهدة، كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان: أشرف سالم، توزيع: محمد عرام.
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