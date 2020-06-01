أعلنت الفنانة ساندي عن بث مباشر يجمعها بجمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" نشرت ساندي تفاصيل البث قائلة:" لاتفوتوا عرضي المباشر يوم الخميس الساعة الـ 10 مساءً". يذكر ان ساندي قد طرحت مؤخراً ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الذي ضم 8 أغنيات من ضمنهم "على خشبة المسرح، زي التمثال، ريموت حياتك وحصد عدد كبير من المشاهدات. في واحدة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الذي ضم 8 أغنيات من ضمنهم "على خشبة المسرح، زي التمثال، ريموت حياتك وحصد عدد كبير من المشاهدات.

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كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. جلسة "أون لاين" لساندي مع جمهورها عبر "انستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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