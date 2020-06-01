"القصه فيها راجل مصري".. أحمد فلوكس يكشف معلومات جديدة عن ريم الشمري

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره بمعلومات عن ريم الشمري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "فلوكس" عبر حسابه قائلًا : " ريم زايد الشمري : بدون.. ( اب كويتي، وام مصرية ) و تدعي أمها الحاجة زينب.. تاريخ الميلاد : 1977 ، و تبلغ 43 سنه.. الحالة الاجتماعية : مطلقة من سنه 2000 لأستحالة العشرة معها تعيش مع الكلاب، و القطط بالمنزل اكثر من

20 حيوان اليف !".

وأضاف : "تعمل بمديرية التربية ، و التعليم بمدينة الكويت ( لا تحضر للعمل ، و دائمة الغياب تتقاضي مرتب 1000 دينار كويتي لها اخوة طبيب ، و مهندس ، و محامي ، و اخوة بنات ، و ابن عمتها مدير مكافحة المخدرات بالكويت ( سبب فاتحة الباكبورت من بوقها )".

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وتابع : " كانت علي معرفه طيبه بمديرها في العمل مصري الجنسية، وكان بيطنش ليها ايام غيابها، وتأخيراتها، وتاخد مرتبها كامل، ولما الراجل عقده انتهي و نزل مصر، و اتغير مديرها بمدير تاني، و( مصري الجنسية ) بردو وعاملها بما يرضي الله لدرجة انها بعد الخصومات بقت تقبض ٥٠٠ دينار".

واختتم حديثه قائلًا : "ولسه فيه كماااان.. هااا ريم الشمري الكويت اللي يجي علي المصريين يزعل، ويجيب ناس تزعل.. واللي يجي علينا نجيبه تحت رجلينا.. مش قولتلك القصه فيها راجل مصري .. دا احنا شعرنا أبيييض وسناننا وقعت.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".