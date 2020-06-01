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وبعد سرقة العديد من أجهزة “أبل” قام عملاق الإلكترونيات الأمريكي، عن بعد، بتعطيل هذه الأجهزة المسروقة.
وظهرت عبارة على الأجهزة المسروقة: “يرجى إعادة الجهاز للمتجر، تم تعطيل هذا الجهاز، ويجري تتبعه، وسيتم تنبيه السلطات المحلية”.
وفي ظل الاحتجاجات أعلنت “أبل” أنها ستغلق مؤقتا عددا كبيرا من متاجر بيع التجزئة، التي أعيد فتحها مؤخرا في الولايات المتحدة.
ووفقا لموقع The Apple Post فإن عمليات الإغلاق ستستمر حتى الأحد المقبل، في محاولة لحماية الموظفين والمتاجر من عمليات النهب، التي حدثت في عدد من الولايات الأمريكية في مجرى الإحتجاجات الغاضبة على مقتل الرجل من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: مفاجأة غير سارة بانتظار سارقي أجهزة “أبل” في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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